Real-Time-Revolution Wie Echtzeitdaten die Ökonomie revolutionieren

Live-Daten geben Einblicke in die Welt des Konsums – seien es Bezahlungen per Handy an der Kasse, Reservierungen im Restaurant, Schiffsbewegungen oder Handelspreise. Die neuen Datensätze haben einen Forschungsboom ausgelöst, der die Wirtschaftswissenschaft revolutionieren könnte.

Ein Originaltext aus dem "Economist"