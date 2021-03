Durchfahrt versperrt Containerschiff blockiert Suezkanal

Der Frachter "Ever Given" ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiert nun das Fahrwasser der wichtigen Transportroute in beide Richtungen. Das 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff blieb nach einem Stromausfall an Bord stecken.