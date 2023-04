Galeria Kaufhof Karstadt Streik in mehr als ein Dutzend Filialen

Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik den Druck bei den derzeit feststeckenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 17.000 Beschäftigten des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhöhen. Die Gewerkschaft verlangt in den seit Februar laufenden Verhandlungen unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels.

Der von den Gläubigern gebilligte Sanierungsplan für Galeria sieht vor, dass insgesamt 47 der bundesweit 129 Warenhäuser schließen sollen. Betroffen seien 4000 Beschäftigte in den Filialen und 300 Mitarbeiter in der Essener Zentrale, hieß es. Die Verdi-Bundestarifkommission bewertet diese Pläne als "respektlos". Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren auf jährlich 5500 Euro verzichtet, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Jetzt plane das Management erneut Massenentlassungen - sowohl in den Filialen, die geschlossen werden sollen, als auch in denen, die erhalten werden sollen.