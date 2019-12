Der Warenhaukonzern Karstadt stärkt seine Aktivitäten im Sportbereich und übernimmt den Sportfachhändler Sportscheck von der Otto Group. In der Branche schon länger erwartet, mag die Übernahme für klassische Kunden überraschend kommen. Schließlich hat der Warenhauskonzern doch mit Kartstadt-Sport bereits einen Sportsortimenter im Portfolio, der sich von seinem Angebot nicht wesentlich von dem nun gekauften Geschäft von Sportscheck unterscheidet. Und die Filialen der beiden Häuser liegen in manchen Städten zum Teil nur wenige hundert Meter auseinander.

Dennoch dürfte der Deal auf beiden Seiten durchaus Sinn machen. Die Otto-Group entledigt sich - zwar mit Verlusten - eines Geschäftsbereichs, in den sie über Jahre hätte investieren müssen, um das Geschäft auf Dauer nachhaltig zu machen. Mit dem Verkauf ist sie - sollte das Kartelamt dafür grünes Licht geben - nun die Baustelle mit den damit verbundenen Kosten sowie die Verantwortung für die zuletzt rund 1150 Mitarbeiter los.

Und auch für Karstadt passt Sportscheck ins Konzept. Denn der Eigner der Warenhauskette baut - bislang weitgehend unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit - bereits seit Längerem an einem Sportökosystem, mit dem das Unternehmen vom Wachstumsmarkt Sport profitieren will.

Auf seiner bereits seit Längerem währenden Einkaufstour hat der Karstadt-Eigner Signa unter dem Label Signa Sports united bereits ein ganzes Sammelsurium an Marken in den verschiedensten Bereichen zusammengekauft. So gehören ihm im Fahrradbereich bereits die Seiten Fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, und der Probikeshop. Im Tennissegment TennisPro, Tennispoint.de, Tennis-Peters and Centercourt. Sowie im Outdoor-Segment die Anbieter Addnature, Campz and BigTree.

Neben der Größe von Sportscheck mit seinen 17 Filialen, die den neuen Player zusammen mit den aktuell noch 34 Karstadt-Sport-Niederlassungen vom Umsatz her zur neuen Nummer eins auf dem Markt machen dürften, dürfte sich Karstadt vor allem eines von Sportscheck versprechen: Die Community und das Know-how bei der Verknüpfung von Online- und Offlinehandel, das der Händler nach anfänglichen Startschwierigkeiten in den vergangenen Jahren erworben hat.