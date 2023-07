Bei Verkauf 50 Prozent Discount auf den Marktwert

Mochte in der Vergangenheit der Verkauf des Geschäfts in Russland teils unter hohen Verlusten noch relativ einfach gewesen sein, hätte Moskau die Konditionen nun verschärft und agiere dabei willkürlicher, schreibt die FT. So müssten sich die betroffenen westlichen Unternehmen den Verkauf von der russischen Regierung genehmigen lassen und die Tochter mit einem Abschlag von 50 Prozent des Marktwertes zum Verkauf anbieten. 10 Prozent des Verkaufserlöses hätten sie zugleich in die russische Staatskasse einzuzahlen.

Kurz, nachdem der Kreml die russische Tochter des deutschen Energiekonzerns Uniper und deren ehemaligen Mutter, der finnischen Fortum, beschlagnahmt hatte, erließ Putin ein Gesetz, das westlichen Unternehmen schaudern lassen sollte, soweit sie noch Vermögenswerte in Russland besitzen: Denn der von Putin unterzeichnete Erlass legalisiert es künftig, Vermögenswerte westlicher Unternehmen billig aufzukaufen, die als "ungezogen" gelten. Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt unklar. "Wir verabschieden uns von diesen Unternehmen. Und was wir danach mit ihrem Vermögen machen, ist unser Geschäft", hatte vor wenigen Wochen Putins Sprecher Dmitri Peskow erklärt.