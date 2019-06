Ein leichtes Plus notiert die Aktie von Onlinemarktplatz Scout24 am Donnerstagvormittag. Nur kurze Zeit zuvor hatte der Portalbetreiber bekannt gegeben, dass der aktivistische Investor Paul Elliott Singer über seinen Fonds seine Anteile an Scout24 erhöht habe. Erst Ende Mai war der berüchtigte Investor eingestiegen, an der Börse sorgte das damals für einen über 2-prozentigen Ausschlag. Nur wenige Tage vorher war ein Übernahmeangebot von den Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone gescheitert.

Elliott, der just in dieser Woche auch seinen Anteil an dem Energiekonzern Uniper erhöht hat, hält ab sofort 7,49 Prozent der Anteile an Scout 24. Der Betreiber von ImmobilienScout24 und AutoScout24 gilt seit einiger Zeit als Übernahmekandidat.

Mitte Mai war das Angebot der Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone Börsen-Chart zeigen gescheitert, da die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht worden war. Scout24 ist an der Börse derzeit rund 4,7 Milliarden Euro wert. Als potenzielle Interessenten wird auch immer wieder der Axel Springer Verlag Börsen-Chart zeigen gehandelt, der seinerseits derzeit über einen Einstieg des Investors KKR Börsen-Chart zeigen verhandelt.

Elliott Singer gilt als aggressiver Investor, der schon viele Unternehmen unter Druck gesetzt und filetiert hat. Der Milliardär ist bekannt dafür, Anteile an Börsenfirmen zu kaufen und anschließend Veränderungen anzumahnen, bis hin zu radikalen Reformen. Schon allein Gerüchte um neue Beteiligungen sorgen oft bei den betroffenen Unternehmen für Kurssprünge. Singer hält Beteiligungen an Bayer Börsen-Chart zeigen, wo er eine Zerschlagung fordert, ebenso bei ThyssenKrupp. Darüber hinaus ist er beispielsweise auch an Uniper-Großaktionär Fortum, am Autohersteller Hyndai und dem Getränkespezialisten Pernod Ricard beteiligt.

dpa-afx/rtr/akn