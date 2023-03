Filialen sollen geöffnet bleiben

Nach Angaben des Unternehmens haben Gerichte noch am Montag den Konkurs aller niederländischen Einheiten der Modekette erklärt. Gesellschaften außerhalb den Niederlanden seien nicht betroffen. Trotz dieser Situation zielten alle Bemühungen darauf ab, den Betrieb in Niederlanden fortzusetzen. Die 32 Läden von Scotch & Soda in 21 Städten in den Niederlanden blieben vorerst wie gewohnt geöffnet, teilte das Unternehmen mit.