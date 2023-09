Stefan De Loecker (56) wird neuer Chef beim Spielwarenhersteller Schleich. Der ehemalige Chef von Beiersdorf tritt seinen Posten Anfang 2024 an, wie das Unternehmen in Schwäbisch Gmünd mitteilte. Er folgt auf Dirk Engehausen (58) der den Posten acht Jahre inne und die Funktion Mitte August abgegeben hatte . Er soll zu einem späteren Zeitpunkt in den Beirat von Schleich wechseln. Der frühere Lego- und Tchibo-Manager hatte den Umsatz zwischen 2015 und 2022 von gut 100 auf 275 Millionen Euro fast verdreifacht und die zuvor angestaubte Marke internationalisiert.