Erst am Mittwoch hatte der weltweit größte unabhängige Ölhändler Vitol angekündigt, bis Ende dieses Jahres den Handel mit Rohöl und Öl-Produkten aus Russland einzustellen. Dem schließen sich offenbar immer mehr Firmen an: Bedeutende globale Handelshäuser wollen Insidern zufolge ihre Käufe von Rohöl und Treibstoff von russischen Staatsfirmen ab Mitte Mai reduzieren. Damit wollen sie vermeiden, in Konflikt mit den Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs zu geraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch sagten.