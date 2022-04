Der einstige Zalando-Co-Chef Rubin Ritter hat in hohem Maße von dem Aufstieg des Online-Modehändler zu einem Dax-Konzern profitiert. Ritter hat 2021, in dem Jahr, in dessen Mitte er zur Hauptversammlung die Spitze des Modeversenders verließ, eine Vergütung von 89 Millionen Euro erhalten, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der Löwenanteil davon entfällt auf Aktienoptionen, die Ritter in den Jahren 2011, 2013 und 2014 erhalten hat – zum Großteil noch vor dem Börsengang von Zalando.