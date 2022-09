Der Fahrradhersteller und Versandhändler Rose Bikes hat seinen Sitz in Bocholt (NRW). Das Familienunternehmen beschäftigt rund 480 Menschen. Ob Rennrad, Mountain-, Trekking oder E-Bike – Rose entwirft seine Räder in Deutschland und montiert sie von Hand in Bocholt. Rahmen und Komponenten kommen großteils aus Asien. Der Direktanbieter vertreibt seine Fahrräder über das Internet, fünf Stores (Bocholt, Berlin, München, Köln, Posthausen) in Deutschland und zwei weitere in der Schweiz. Hinzu kommen weniger aufwendige Shop-in-Shop-Flächen in einzelnen deutschen Städten. Im Internet verkauft Rose Bikes zudem Fahrradteile, Zubehör und Bekleidung sowohl der eigenen als auch von fremden Marken.

Erwin Rose (79), Tochter Stefanie (49) und Ehemann Thorsten Heckrath-Rose (49) führen gleichberechtigt die Geschäfte. Als kleiner Fahrradladen im Jahr 1907 von Heinrich Rose gegründet, übernahm 1932 Heinrich junior das Geschäft, verkaufte im Sommer Fahrräder und im Winter Nähmaschinen. Ab den frühen 80er führt Erwin Rose das Unternehmen, importiert als einer der ersten Europäer japanische Bikes und baut den Versandhandel auf. Der erste Rose-Versandkatalog erscheint 1982 in drei Sprachen, wächst auf bis zu 1000 Seiten und 600.000 Exemplare an. Rose Bikes wächst fortlaufend, 1994 führt Erwin die kanadische Marke "Red Bull" in Deutschland ein. Ab 2011 bringt die Familie Räder unter der Eigenmarke Rose auf den Markt und montiert sie in Bocholt. Der Katalog wird 2017 eingestellt, 80 Prozent seines Umsatzes erlöst Rose Bikes online.