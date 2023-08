Hersteller übernimmt Händler – doch so einfach ist es nicht

Zweitens ist Bucherer mit seinen mehr als 100 Boutiquen in Europa und den USA der größte Uhren- und Schmuckhändler der Welt. Laut einem Schreiben, das Bucherer an seine Filialen und Partnermarken schickte, geht man bei den Wettbewerbshütern von einer Formsache aus. Schließlich seien Rolex und Bucherer in unterschiedlichen Märkten aktiv – Rolex in der Herstellung, Bucherer im Handel.

So simpel sehen es jedoch nicht alle in der Branche.

Herrscher über die EU, Schweiz und USA

Jörg Bucherer, Präsident und alleiniger Besitzer, steuert vom Stammsitz Luzern mit seinem CEO Guido Zumbühl ein ausgeklügeltes Filialnetz mit gesamt 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Umsatz und Gewinn sind Privatsache der Herren, bekannt ist, dass der Patron nicht nur in der EU, sondern auch mit bis zu 40 Uhrenmarken in 15 Boutiquen in der Schweiz die Nummer Eins ist. In Österreich, Großbritannien, Dänemark ist man ebenso vertreten wie in Frankreich, wo man in Paris das weltweit größte Uhrengeschäft betreibt.