Die Konflikte mit den Lebensmittelriesen führten manchmal auch zu Regallücken durch Lieferstopps oder Auslistung, erklärte Souque weiter im Gespräch mit der dpa. "Aber wenn wir einfach alles abgenickt hätten, was die Konzerne fordern, wären die Preiserhöhungen in unseren Läden doppelt so hoch wie sie jetzt sind - und sie sind schon hoch genug." Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Preise für Nahrungsmittel im November 2022 um 21,1 Prozent höher als im November 2021.

Lebensmittelpreise um mehr als 21 Prozent gestiegen

Der Markenverband als Zusammenschluss der Markenhersteller indes hat die Vorwürfe in einem offenen Brief an den deutschen Lebensmittelhandel zurückgewiesen. Darin schreibt Hauptgeschäftsführer Christian Köhler: "Der Vorwurf von Teilen des Handels, die Industrie sei der Inflationstreiber, widerspricht eklatant den Tatsachen." Die Preise für die Handelsmarken der Hersteller seien zuletzt noch stärker gestiegen als die der Markenartikler.