Kursrallye nach Insolvenzantrag Reliance will sich mit insolventer Kosmetikfirma Revlon schmücken

Die kriselnde US-Kosmetikfirma Revlon ist ins Visier des indischen Mischkonzerns Reliance geraten. Revlon passe gut zu den Plänen von Reliance, daher erwäge das Unternehmen eine Übernahme, berichtet der indische Finanznachrichtensender "ET Now " unter Berufung auf Insider bei Twitter. Reliance habe in den vergangenen Monaten verstärkt in Mode und Kosmetik investiert. Die Nachricht katapultierte die Revlon-Aktie am Freitag um mehr als 50 Prozent in die Höhe.