Auch bekannte Namen haben zu kämpfen. So musste der Hamburger Schuhhändler Görtz schon im vergangenen September Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen. Das Unternehmen mit damals noch 160 Filialen in Deutschland und Österreich begründete den Schritt mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der hohen Inflation und den steigenden Energiepreisen, die zu "enormer Kaufzurückhaltung" in den Filialen und im Online-Geschäft geführt hätten. Das Münchener Ehepaar Leonie und Burkhard von Wangenheim (beide 44) übernahmen 100 Prozent der traditionsreichen Schuhkette und arbeiten nun an ihrem Comeback , wie die Investorin im mm-Interview erzählt. Doch dürfte sich die Zahl der Filialen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen halbieren. Auch die Einzelhandelssparte des Schuhhändlers Salamander war unter einen Schutzschirm geschlüpft.