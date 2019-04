Deutschlands Kaufhauskönig René Benko ringt in seiner Heimat Österreich um die Medienhoheit. Über einen Deal mit der Funke Mediengruppe hat sich der Österreicher bereits Zugriff auf 50 Prozent an der auflagenstärksten Boulevardzeitung des Landes, der "Kronen Zeitung", sowie der überregionalen Tageszeitung "Kurier" gesichert. Nun versucht die NKZ Austria Beteiligungs GmbH, in der die Krone-Beteiligungen der Funke Gruppe gebündelt sind und an der Benkos Signa-Gruppe mittlerweile 49 Prozent hält, dem künftigen Eigner per Gericht Durchgriffsrechte bei der Kronen-Zeitung zu sichern.

Mehrheitsstimmrechte, die Benko laut österreichischen Medienberichten offenbar zu einer von mehreren Bedingungen für die Übernahme der übrigen Anteile gemacht hat. Signa und Funke selbst wollten sich auf Anfrage von manager-magazin.de nicht zu dem Vorgang äußern.

Nachdem im März ein erster Versuch gescheitert war, Miteigentümer Christoph Dichand, dessen Familie ebenfalls 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" hält, als Herausgeber abzuberufen, startete die Beteiligungsgesellschaft nun einen weiteren Versuch, das Patt bei Österreichs auflagenstärkster Zeitung zum Vorteil Benkos zu überwinden.

Erklärtes Ziel: Das Handelsgericht Wien soll feststellen, dass die Krone-Miteigentümerfamilie Dichand trotz ihres 50-prozentigen Anteils über keine Sperrminorität in zentralen Entscheidungen verfügt. Sondern wegen der Aufteilung der Stimmrechte auf mehrere Erben nur über weniger als 50 Prozent. Und auch als Chefredakteur soll Dichand nach dem Willen Funkes offenbar den Hut nehmen.

Was den Weg für Benko frei machen würde.

Auch wenn Benko, den das US-Magazin "Forbes" auf ein Privatvermögen von rund 4,4 Milliarden Euro taxiert, immer wieder beteuert, die Unabhängigkeit "seiner" Medien nicht antasten zu wollen, und die Beteiligung ausschließlich geschäftlich zu betrachten. Berichte italienischer und österreichischer Medien lassen ahnen, dass der Geschäftsmann und seine Entourage sich der Möglichkeiten der Meinungsbeinflussung durch Kommunikationdurchaus bewusst sind. Und diese Klaviatur bestens beherrschen.

Imperien der Milliardäre prallen aufeinander

Benko ist nicht der einzige Milliardär, der sich im österreichischen Medienbetrieb tummelt. Limonadenunternehmer und Marketing-Großmeister Dietrich Mateschitz, dem 49 Prozent an Red Bull gehören und dessen Vermögen "Forbes" zuletzt auf 23 Milliarden Dollar schätzte, hat bereits vor Jahren in seinem Heimatland begonnen, ein Medienimperium aufzubauen. Neben dem Fernsehsender Servus TV, einem Musiklabel, einem Buchverlag sowie einem wachsenden Angebot an aufwändig produzierten Zeitschriften gehört dazu seit 2017 die Investigativplattform Addendum.

Das dem Unternehmer zufolge vollkommen unabhängig agierende und von der Mateschitz-Stiftung "Quo vadis veritas" finanzierte Projekt hat es sich auf die Fahnen geschrieben, "an der Wiederherstellung einer gemeinsamen Faktenbasis für eine qualifizierte politische Debatte zu arbeiten", wie es auf der Internetseite heißt.

Die Plattform, von einigen als österreichisches "Breitbart" oder Sprachrohr des "Wutbürgers Mateschitz" erwartetes Medium, bearbeitet Themen von Asyl über Korruption bis hin zu Gesundheit und sorgte in der Vergangenheit mit provokanten Titeln wie "Ist Demokratie wirklich so eine gute Idee" über Österreich hinaus für Aufsehen.

Nun sind die beiden Imperien der Milliardäre aufeinander geprallt.

Anlass war eine Artikelserie von Addendum, in der sich Mateschitz' Investigativplattform im März dem "System Signa" widmete. Thema war dabei unter anderem die umstrittene Expansion Benkos in Bozen, wo der Unternehmer zusätzlich zu seinem Einkaufszentrum und diversen Büro- und Wohngebäuden ein per Seilbahn erreichbares Naherholungsbiet am Bozener Hausberg Virgl plant, dessen Herzstück ein "Ötzi"-Museum werden soll. Auch den Bozener Flughafen hat sich Signa zusammen mit anderen Investoren bereits gesichert.

Neben Benkos Projekt in Bozen widmeten sich die Investigativjournalisten zudem ausführlich den Vorgehensweisen und Geschäftspraktikern des Kaufhauskönigs. Und sie beleuchteten dessen Geschäfts- und Bankverbindungen. Dabei stießen sie auf Widerstand aus dem Benko-Lager.

Warten auf den Rechtsstreit

Weil die Signa Holding unter anderem Bankverbindungen zur russischen Sberbank falsch dargestellt sah, ging sie vor Gericht und reichte vor dem Landgericht Salzburg Klage gegen den Addendum-Herausgeber ein.

Aber das war nicht alles: Die Verbreitung der Addendum-Geschichte, die neben Internetseite, Podcasts und TV-Beiträgen auch über Beileger in großen Tageszeitungen erfolgte, verlief anders als geplant.

Der Kurier, an dem Benko seit November 2018 rund 25 Prozent hält, weigerte sich, das Heft wie geplant beizulegen - laut Addendum "ohne Angaben von Gründen". Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger erklärte später auf Anfrage des "Falter", das Heft sei unabhängig vom Inhalt wegen der Anzeigen und der Aufmachung abgelehnt worden.

Andere Zeitungen indes stießen sich nicht daran. Die für den "Kurier" eingeplanten Exemplare gingen laut Addendum an Österreichs "Kleine Zeitung". Und die Berichterstattung über die Vorgänge ließen die Zugriffszahlen laut Addendum sogar noch weiter steigen.

Bei Signa wollte man sich auf Anfrage von manager-magazin.de nicht zu den Vorgängen äußern. Auch Red-Bull-Unternehmer Dietrich Mateschitz hielt sich bislang bedeckt.

Bis die Streitsache Addendum vor Gericht kommt, dürfte es allerdings noch dauern. Die Addendum-Macher haben mittlerweile die Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Bis zum Showdown der Lager bei der mündlichen Verhandlung dürfte es nach den Worten eines Gerichtssprechers allerdings noch einige Monate dauern.