Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser Börsen-Chart zeigen hat einen Nachfolger für Konzernchef Rakesh Kapoor gefunden. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird Laxman Narasimhan die Stelle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Kapoor hatte zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er in den Ruhestand gehen will. Er stand mehr als acht Jahre an der Spitze des Unternehmens.

Narasimhan beginnt seine neue Aufgabe mit Wirkung zum 1. September. Ab Mitte Juli wird er allerdings bereits als geschäftsführender Direktor bei dem Konsumgüterkonzern, der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannt ist, einsteigen. Narasimhan kommt vom Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo Börsen-Chart zeigen, wo er bis jetzt als Mitglied des Vorstands für Wachstumsstrategie zuständig war. Der neue Konzernchef war früher auch für die Unternehmensberatung McKinsey tätig.

Der Rückzug von Kapoor folgt nach einer Reihe von Rückschlägen. 2017 belasteten ein Cyberangriff und eine missglückte Einführung eines Fußpflegeprodukts die Geschäftsentwicklung von Reckitt Benckiser. Im vergangenen Jahr setzten sich die Probleme mit einer Produktionsstörung in einer europäischen Fabrik zur Herstellung von Babynahrung fort.

Der Konsumgüterkonzern mit Hauptsitz in der Nähe von London beschäftigt weltweit mehr als 40.000 Mitarbeiter und weist derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 45 Milliarden Pfund auf. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft lag im vergangenen Jahr bei 12,6 Milliarden Pfund (14,14 Milliarden Euro). Der Konzern befindet sich derzeit im Umbau. Die Aufteilung in zwei Sparten - Gesundheit und Hygiene - soll für langfristiges Wachstum sorgen.

mg/dpa-afx