Gestiegene Kosten Bierbrauer Radeberger schließt Frankfurter Produktion

Die private Brauereigruppe Radeberger schließt wegen drastisch gestiegener Kosten ihren Betrieb in Frankfurt. "Die Radeberger Gruppe wird den Produktions- und Abfüllbetrieb an ihrem Frankfurter Standort, also der Binding-Brauerei, bis spätestens Oktober 2023 einstellen sowie die dort produzierten und abgefüllten Marken und Mengen schrittweise an Schwesterstandorte verlagern", teilte die zum Oetker-Konzern gehörende Radeberger-Gruppe am Donnerstag mit.