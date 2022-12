Der fränkische Sportartikelkonzern Puma stockt nach dem Abgang von Vorstandschef Björn Gulden (57) sein Führungsgremium wieder auf. Maria Valdes (38) rückt zum 1. Januar 2023 als Chief Product Officer in den Vorstand auf, der damit wieder aus vier Personen besteht, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte.