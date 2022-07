Adidas machte die erneuten Corona-Beschränkungen in China für den Umsatzeinbruch dort verantwortlich. Puma-Chef Gulden sieht den Hauptgrund in den Boykottaufrufen gegen westliche Textilkonzerne, die seit mehr als einem Jahr zur Zielscheibe in den sozialen Medien geworden sind - als Reaktion auf die Kritik des Westens am Umgang Chinas mit der uigurischen Minderheit in Xinjiang. Die Corona-Lockdowns verhinderten nur eine schnellere Erholung auf dem einstigen Wachstumsmarkt. Im zweiten Quartal lagen die Umsätze von Puma in China 44 Prozent unter Vorjahr. "China war bis vor zwei Jahren unser profitabelster und schnellstwachsender Markt", sagte Gulden. "Wir haben zwei Jahre verloren."