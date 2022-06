Die Horst-Brandstätter-Group werde in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro in den Klimaschutz investieren, mit dem Ziel, 2027 Klimaneutralität zu erreichen. Bis 2030 sollen geschlossene Materialkreisläufe in der Produktion erreicht werden. Besonders bei der Marke Playmobil bestehe in dieser Hinsicht eine große Verantwortung, hieß es. Kindern solle von klein auf gezeigt werden, wie wichtig der Schutz des Planeten sei.

Darüber hinaus plant Playmobil eine Großübernahme. Wie das manager magazin im Februar berichtet hat , lotet Playmobil laut Insidern aus, ob und für welchen Preis der wachstumsstarke Konkurrent Schleich zu haben wäre.