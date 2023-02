Wie Picard geht es auch vielen anderen deutschen Unternehmen. Laut dem Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft sind etwa 2000 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Ukraine aktiv. Der Zementhersteller Dyckerhoff etwa hat rund 1300 Mitarbeiter vor Ort, der Gebäudedienstleiter Wisag beschäftigt 1000 Mitarbeiter in dem Kriegsland, der Großhandelskonzern Metro aus Düsseldorf sogar 3400 Menschen. Bei vielen laufen die Geschäfte in einem Modus neuer Normalität.

Georg Picard ist vor allem von der Stimmung im Werk auch nach einem Jahr Krieg überrascht. "Die ist sehr beeindruckend. Die Ukrainer sind relativ stoisch – im positiven Sinn – was die Situation angeht. Sie gehen mit der Einstellung in die Zukunft, dass sie den Krieg sicher lösen, schaffen und überleben werden", so Picard. "Ich weiß nicht, ob wir im Westen genauso leidenschaftlich reden, denken und handeln würden."