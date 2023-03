Deutschlands größter Modehändler, die Düsseldorfer Peek & Cloppenburg KG, ist insolvent. Das Unternehmen hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt und will sich mit Hilfe eines Schutzschirmverfahrens sanieren. Dies teilte der Handelskonzern am Freitagmittag mit und bestätigte damit einen Bericht von manager magazin, dass ein Insolvenzantrag für das Deutschlandgeschäft geplant sei. Als Insolvenzverwalter wurde Dirk Andres von der Düsseldorfer Kanzlei Andres Partners bestellt. Er soll die Geschäftsführung bei der Sanierung unterstützen.