1989: Offizielle Gründung der Ansons's Herrenhaus KG. Sie soll in eigenen Filialen Herrenmode vertreiben.

1998: P&C expandiert ins Ausland, eröffnet Filialen in Belgien und den Niederlanden. Auch in Österreich öffnen die ersten Filialen in Wien und Vösendorf (SCS) ihre Pforten. Mit insgesamt 13 Hauseröffnungen ist es das expansionsstärkste Jahr in der Geschichte von P&C.

2000: Peek & Cloppenburg eröffnet in Deutschland seine 65. Filiale. Die 1999 eingeführte Werbekampagne "We are family" wird dazu mit Prominenten wie Ute Lemper, Heidi Klum oder Hardy Krüger fortgesetzt.

2008: Mit der Peek & Cloppenburg KG Wien wird eine Zentrale für Österreich und Osteuropa gegründet. Das Fanal, neue Märkte zu erobern.