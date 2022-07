Die globale Nachfrage verschiebt sich, denn nicht nur die Weltbevölkerung wächst, sondern mit ihr die Mittelschicht. In Ländern wie Kolumbien, Pakistan oder Indien verändern sich dadurch die Essgewohnheiten – von den Grundnahrungsmitteln hin zu mehr Fleisch, was sich wiederum negativ in der CO 2 -Bilanz niederschlägt. Was bedeutet das für die Bemühungen, Lebensmittel ökologischer zu produzieren?

Mit steigendem Wohlstand wächst das Verlangen nach Genussmitteln und nach tierischen Produkten. Sie müssen bedenken, dass von dem in der EU verwendeten Getreide allein zwei Drittel für Tierfutter verwendet werden. Die Herausforderung besteht also darin, vor allem in Europa nicht weiterzumachen wie bisher und auf neue Produkte mit einer besseren CO 2 -Bilanz umzusteigen. Proteine könnten etwa auch aus Pflanzen gewonnen werden – oder aus Insekten. Und Produkte wie Hafer sollten wir nicht überwiegend als Tierfutter begreifen, sondern auch als Lebensmittel für Menschen. Ich glaube an die Chance in der Krise.

Das klingt aber optimistisch…

Ja, es gibt erste ermutigende Innovationen. In Hamburg, wo ich lebe, stellt beispielsweise ein Start-up aus Bucheckern Öl her. Und durch neue Technologien, die wir bisher noch nicht genutzt haben, können wir auch unseren CO 2 -Fußabdruck verbessern oder den Einsatz von Wasser senken.

Bucheckern aus der Region mögen innovativ sein, aber sicherlich keine Lösung, wenn es um die Ernährung insgesamt geht.

Richtig, solche Ansätze sind nur eine Facette der Lösung. Wenn wir die Rolle von Agrartreibstoffen und Futtermitteln wirklich verändern wollen, dann kommen wir an dem Thema Konsumänderung einfach nicht vorbei. Weniger Verschwendung, weniger Kraftstoffe, weniger Futtermittel…