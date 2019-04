Der dänische Logistikkonzern DSV kommt dank eines nachgebesserten Übernahmeangebots beim Schweizer Konkurrenten Panalpina doch noch zum Zug. DSV legt für die Firma aus Basel rund 4,6 Milliarden Franken (4,1 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie Panalpina am Montag mitteilte. Die Transaktion soll mittels Aktientausch erfolgen: DSV bietet den Aktionären 2,375 eigene Aktien für einen Panalpina-Anteil an.

Panalpina-Aktien legten nach Bekanntwerden des Angebots um rund 15 Prozent auf knapp 191 Franken zu. Das ist das höchste Niveau seit 2008. Die DSV-Papiere büßten am Montag im frühen Handel anfänglich ihre Gewinne ein und sackten um fast 5 Prozent ab, bevor sie sich wieder etwas erholten und zuletzt noch knapp 1 Prozent im Minus lagen.

Der Verwaltungsrat von Panalpina empfiehlt, das Angebot anzunehmen. Vorausgegangen war dem Entscheid ein Konflikt unter den Anteilseignern über die Zukunft von Panalpina. Während die Ernst Göhner Stiftung (EGS) bislang einen Alleingang verfochten hatte, zeigten sich die beiden aktivistischen Investoren Cevian Capital und Artisan Partners von Beginn an offen für einen Zusammenschluss.

DSV hatte im Januar ursprünglich 170 Franken pro Panalpina-Aktie offeriert und legte in einem ersten Schritt auch auf 180 Franken nach. Nach einer neuerlichen Aufbesserung zahlt DSV nun 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie. Das sind gemäß Kurs vom vergangenen Freitag 195,80 Franken je Aktie. Nach der zweiten Angebotsaufbesserung durch DSV ist die Stiftung nun offenbar auch schwach geworden - sicherlich auch, weil sie bei Abschluss der Transaktion mit einem Anteil von rund elf Prozent voraussichtlich der größte DSV-Aktionär wird.

Cevian drängte auf den Verkauf

Damit das Geschäft definitiv über die Bühne gehen kann, müssen insgesamt 80 Prozent der Panalpina-Aktionäre ihre Aktien andienen. Allein mit der EGS, Cevian sowie Artisan wird das Tauschangebot jedoch bereits von Aktionären unterstützt, die insgesamt 69,9 Prozent der Aktien halten.

Panalpina-Aktionär Cevian begrüßte das neue DSV-Angebot. "Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss eine große industrielle Logik aufweist und eine der führenden Firmen der Logistikindustrie schaffen wird", erklärte Co-Gründer Lars Förberg. Der aktivistische Investor hält einen Anteil von rund zwölf Prozent an Panalpina.

Cevian ist seit rund acht Jahren an Panalpina beteiligt, hat inzwischen aber die Geduld verloren und einen Wechsel des Verwaltungsrats-Präsidenten durchgedrückt. Angesichts zu hoher Kosten und zu niedriger Umsätze sei der Konzern schlecht geführt, monierte Cevian. Tatsächlich hinkt Panalpina etwa dem Rivalen Kühne+Nagel beim Wachstum hinterher, unter anderem weil sich die Einführung eines neuen Informatiksystems verzögert hat.

DSV steigt zur Nummer vier der Branche auf

DSV und Panalpina ergänzen sich gut. Während die Schweizer in der Luft- und Seefracht zu den führenden Anbietern gehören, ist DSV etwa im Straßentransport stark. Der Abschluss des Deals wird im vierten Quartal erwartet.

Aus dem Rennen ist Agility, die ebenfalls über eine Transaktion mit Panalpina verhandelt hatte. Die Gespräche mit dem Unternehmen aus Kuwait wurden beendet, erklärte Panalpina. Insidern zufolge war Agility in einer ersten Phase der Favorit des Panalpina-Hauptaktionärs Ernst Göhner Stiftung, der rund 46 Prozent der Anteile hält. Für eine Übernahme durch DSV hatte sich der aktivistische Investor Cevian ausgesprochen.

In dem fragmentierten Markt läuft zur Zeit eine Konsolidierung. Mit der größten Transaktion in der Firmengeschichte baut DSV den eigenen Marktanteil aus und steigt mit einem kombinierten Umsatz von rund 118 Milliarden dänischen Kronen (gut 16 Milliarden Euro) und einer kombinierten Belegschaft von rund 60.000 Mitarbeitern von der weltweiten Nummer fünf zur Nummer vier der Branche auf. Als Marktführer gilt die deutsche DHL.

Der Name der Gesellschaft soll nach dem Abschluss der Transaktion in "DSV Panalpina A/S" geändert werden, der Konzern soll künftig in Kopenhagen notiert sein. Vor dem Hintergrund des heute veröffentlichten Zusammenschlusses hat der Verwaltungsrat von Panalpina außerdem entschieden, die für nächsten Freitag vorgesehene außerordentliche Panalpina-Generalversammlung zu vertagen.

mg/rtr, dpa-afx