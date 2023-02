Wie stark die Kaufzurückhaltung die Online-Umsätze drückt, zeigt sich auch bei der Otto-Beteiligung About You. Der Online-Modehändler im Otto-Reich, der auch Produkte des Konzerns vertreibt, berichtete zu Jahresbeginn von steigenden Verlusten im dritten Geschäftsquartal. Zugleich kletterten die Umsätze von About You mit rund 8 Prozent nicht einmal halb so stark wie in den beiden vorangegangenen Quartalen. About You kürzte seine Jahresprognose weiter ein.

Die Umsätze lägen klar über jenen der Vor-Corona-Jahre. Gleichwohl seien die Planungen anders gewesen. "Wie bei allen Mitbewerbern sahen auch unsere Planungen nach zwei sehr erfolgreichen Jahren, in denen wir unser Online-Wachstum um weit über 30 Prozent steigern konnten, gänzlich anders aus." Klauke erinnerte dabei an die Prognose des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (BEVH) für 2022, wonach der E-Commerce-Umsatz um 12 Prozent auf 111 Milliarden Euro wachsen sollte. "Das war die Basis, auf der wir (...) die Planungen für das laufende Geschäftsjahr aufgesetzt hatten."