Beheizte Plätze für den Notfall

Auch in der Hamburger Konzernzentrale sollen während der Winterferien die Temperaturen in Büroräumen abgesenkt werden. Die Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit mobil arbeiten. Für den Notfall stehen jedoch noch einige beheizte Plätze zur Verfügung, wie der Konzern mitteilt.

Kein Kaffee und Warmwasser

Bei der Konzern-Tochter Hermes schließt Otto dreiviertel der zentralen Bürogebäude. Mitarbeiter des Versanddienstleisters sollen in das energieeffizienteste Gebäude umziehen und sich dort Schreibtische teilen. Noch einen Schritt weiter geht man bei der Textil-Tochter Witt. Dort will der Konzern die Beleuchtung reduzieren, Kühlschränke und Kaffeemaschinen abschalten und das Warmwasser in den Büros abstellen.