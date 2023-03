Adidas kämpft mit schwachen Umsätzen nach Yeezy-Aus

Den Wettbewerber Adidas will der neue CEO Bjørn Gulden (57) mit zwei neuen Vorständen aus der Krise holen , einer davon ist er selbst. In den vergangenen Jahren hat die Marke mit den drei Streifen deutlich an Attraktivität eingebüßt, was als wichtiger Grund für die teilweise schwachen Umsätze und geringeres Wachstum gilt. Diesen Trend konnte auch der ehemalige Markenvorstand Brian Grevy (51) nicht brechen, den Guldens Vorgänger Kasper Rorsted (61) erst vor drei Jahren geholt hatte.