Nestlé-Chef Mark Schneider sagte in einer Pressekonfernez am Donnerstag, das Unternehmen führe die Preiserhöhungen durch, um die "erhebliche und beispiellose Kosteninflation" in den Griff zu bekommen. Denn so kann der Hersteller von Vittel, Nespresso, Maggi oder Kitkat die eigenen Kosten senken, die von Treibstoff bis hin zu Verpackungen und Arbeitskräften in die Höhe schnellen. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen bei den Energiekosten sowie anhaltende Probleme in den Lieferketten sorgen für die schlimmste Inflation seit Jahrzehnten.