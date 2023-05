Just am selben Tag verkündet der britische Konkurrent Unilever, dass Finanzvorstand Graeme Pitkethly (56) den Konzern im Mai 2024 verlassen wird. Einen Nachfolger kann der Hersteller von Marken wie Knorr und Ben & Jerry’s noch nicht präsentieren. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Pitkethly läuft an. Pitkethly kam 2002 zu Unilever und ist seit 2015 Finanzchef des Konsumgüterriesen. Die Unilever-Aktie gab am Dienstag ebenfalls nach.