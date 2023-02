Lebensmittel werden teurer Nestlé steigert Umsatz - und erhöht die Preise

Der Schweizer Nahrungsmittelriese ist 2022 trotz teils kräftiger Preiserhöhungen nicht so stark gewachsen wie erwartet. In diesem Jahr will Nestlé laut Vorstandschef Mark Schneider die Preise weiter anheben.