Modekonzern Hugo Boss spürt Konsumflaute nicht

Erstmals in der Firmengeschichte hat der Modekonzern Hugo Boss in einem Quartal die Umsatz-Milliarde übertroffen, obwohl das Unternehmen in China Einbußen verkraften musste. An der Börse kamen die Aktien gleichwohl unter Druck.