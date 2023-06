Die E-Commerce-Welt ist nervös. Etablierte westliche Händler kämpfen gegen eine neue Generation aus China: In Onlineshops von Temu oder Shein können Kundinnen und Kunden Mode, Kosmetik und Möbel aus dem untersten Preissegment kaufen. Die chinesischen Händler ziehen so inzwischen Millionen Menschen in Europa an und machen sogar dem US-Riesen Amazon Konkurrenz. Seit vergangenem Herbst ist die Temu-App fast dauerhaft auf Platz eins der Downloadcharts in den USA, und auch in Deutschland wird die Marke langsam bekannter.