Coty will sich von Wella trennen

Der kriselnde amerikanische Kosmetikkonzern Coty will sich im Zuge seines Umbaus von Geschäftsaktivitäten trennen und so seine Kassen wieder füllen und Schulden abbauen. Der Vorstand teilte am Montag mit, Optionen für sein professionelles Beauty-Geschäft mit den Marken Wella und OPI zu prüfen wie auch für die brasilianischen Aktivitäten.

Künftig sollen Duftstoffe, Kosmetik und Hautpflege das Kerngeschäft bilden. Coty-Chef Pierre Laubies erklärte, der im Juli angekündigte Konzernumbau werde damit beschleunigt. Er hatte im Sommer mitgeteilt, dass sich Coty nach dem Umbau auf 20 seiner rund 80 Marken konzentrieren werde, darunter "Max Factor" und "Wella".

Die Firmenzentrale solle zudem von New York nach Amsterdam verlegt werden, um näher an den wichtigsten Märkten zu sein. Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann hatte ihre Beteiligung an dem kriselnden Unternehmen auf 60 Prozent von 40 Prozent aufgestockt.

Peter Harf, Vorstandsvorsitzender von Coty und Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von JAB Holdings, sagte: "Die strategische Überprüfung des Professional Beauty-Geschäfts zielt darauf ab, die beste Option zu finden, um einen signifikanten Wert für Coty und seine Aktionäre zu erzielen."

rei/Reuters