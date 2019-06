Die Schweizer Handelsgenossenschaft Migros will sich von ihrem Non-Food-Geschäften trennen. Dazu zählen die Tochterunternehmen Globus, eine Warenhausgruppe, die Einrichtungskette Interio, der E-Bike-Händler M-Way und die Gries Deco Guppe mit der Marke Depot für Dekowaren. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) habe entschieden, die entsprechenden Verkaufsprozesse einzuleiten, hießt esin der Pressemitteilung. Im Rahmen der regelmäßigen Portfolio-Überprüfung werden nun für die Tochterunternehmen neue Eigentümer gesucht. Analysen hätten gezeigt, dass die genannten Unternehmen außerhalb der Migros-Gruppe bessere Erfolgsaussichten haben, die Synergien mit dem Kerngeschäft von Migros seien zu gering.

Migros sei heute nicht mehr die beste Eigentümerin, wird Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, zitiert. Ein konkreter Zeitraum wird allerdings nicht genannt, der Verkaufsprozess werde jedoch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, hießt es.

Künftig will Migros verstärkt in das strategisches Kerngeschäft und den Online-Handel investieren. Schlagwortartig nennt Migros die Strategie: Profilierung im Kerngeschäft, Ausbau des Convenience-Segments, der digitalen Vertriebskanäle und des Gesundheitsbereichs sowie die Weiterentwicklung der Fachmärkte Do it + Garden, OBI, Melectronics, Micasa, SportXX und Bike World. Zu Migros gehört zudem die in Deutschland ansässige Lebensmittelkette Tegut.

Laut "Lebensmittelzeitung" investierte Migros im vergangenen Jahr bereits 1,5 Milliarden Schweizer Franken (circa 1,35 Milliarden Euro) in E-Commerce und die Modernisierung von stationären Flächen. Der Umsatz lag 2018 mit einem Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei 28,5 Milliarden Schweizer Franken. Der Gruppengewinn sank aufgrund von Wertberichtigungen bei Globus um 5,5 Prozent auf 475 Millionen Schweizer Franken.

