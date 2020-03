Die EU-Kommission hat die Übernahme der Supermarktkette Real des Handelskonzerns Metro durch den Investor SCP genehmigt. Die Brüsseler Behörde habe keine Wettbewerbsbedenken, teilte sie am Donnerstag mit. Demnach kann SCP mit Sitz in Luxemburg künftig alleiniger Eigentümer der 276 Real-Standorte, des Digitalgeschäfts mit dem Online-Marktplatz real.de sowie von 80 Immobilien und allen zu Real gehörenden Gesellschaften werden.

"Die SCP-Gruppe ist im Bereich der immobilienbasierten Investitionen und Beratungsdienstleistungen tätig", erklärte die EU-Kommission. Daraus würden sich "keine horizontalen Überschneidungen und nur geringfügige vertikale Verbindungen" mit dem Geschäft der Real-Gruppe ergeben.

SCP will nach eigenen Angaben nur 50 der Real-Märkte selbst weiter betreiben. Es sei geplant, dass dieser "Kern" an Filialen noch "für 24 Monate unter der Marke Real geführt wird". Der Großteil der Standorte soll demnach an andere Einzelhändler wie Edeka oder Kaufland weiterverkauft oder "teilweise in kleinere Flächen für unterschiedliche Nutzungen aufgeteilt" werden. Insgesamt rund 30 Standorten droht nach momentaner Einschätzung von SCP die Schließung.

