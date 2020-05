Der Milliardär und Metro-Investor Daniel Kretinsky hat einen neuen Coup gelandet. Mit seiner Luxemburger Vesa Equity Investment hat sich der Tscheche zusammen mit seinem Partner Patrik Tkac 5,35 Prozent an der britischen Royal Mail gesichert, wie das Unternehmen am Freitag auf seiner Unternehmenswebseite mitteilte. Der Einstieg, den sich Vesa dem Vernehmen nach mehr als umgerechnet 90 Millionen Euro kosten ließ, nährt nun den Verdacht, dass Kretinsky seine Macht bei dem britischen Logistiker womöglich weiter ausbauen könnte.

Zwar hat auch das Vermögen des Tschechen unter dem zeitweise massiven Einbruch der Aktienmärkte gelitten. Von Krisen hat sich Kretinsky in der Vergangenheit aber nicht abschrecken lassen - und diese sogar geschickt genutzt. Die erste Sitzung, in der es beispielsweise um die Gründung von EPH ging, über die der Investor zuletzt knapp 30 Prozent an der Metro hielt, fand beispielsweise zwei Wochen nach dem Fall von Lehman Brothers statt, wie der französische Journalist Jérôme Filliâtre in seinem Buch "Mister K" schreibt.

In dem im März 2020 erschienenen Porträt stellt Kretinsky für 2020 weitere große Investments in Aussicht, über deren konkrete Ziele, wie er vor Erscheinen des Buches betonte, im Juni Klarheit herrschen sollte. Eigentlich sei das Ziel gewesen, Metro zu übernehmen, begründet er seine Ankündigung. "Aber das ist uns nicht gelungen." Nun gehe es darum, die nicht ausgegebenen Milliarden anderswo lohnend zu investieren, dazu schaue man sich in ganz Europa um.

Auch wenn ein möglicher großer Milliarden-Coup noch auf sich warten lässt. Der aktuelle Einstieg bei der Royal Mail und ein weiterer Zukauf von mehr als 5 Prozent bei der französischen Handelsholding Casino im Januar zeigen, dass Kretinsky Investments in der Krise nicht scheut. Und dass er Krisen zu nutzen sucht.

Bislang haben sich weder der Investor noch die Royal Mail offiziell zu dem Einstieg geäußert. Kretinsky ist mit Vesa dort nun drittgrößter Aktionär hinter Schroder Investment Management mit knapp 15 Prozent und dem Royal Mail Share Incentive Plan, an dem seit dem Börsengang vor sieben Jahren zahlreiche Mitarbeiter eine Beteiligung halten, mit rund 7,5 Prozent.

Die Aktie des Postdienstleisters mit mehr als 160.000 Beschäftigten, der mittlerweile mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit Paketen macht, war im Zuge der Krise seit Jahresbeginnum mehr als 30 Prozent eingebrochen. Weshalb das Unternehmen auch seine Dividende strich. Investoren wie Schroder forderten darauf auch Kürzungen bei den Management-Gehältern. Dessen ungeachtet hatte Schroders seine Beteiligung an Royal Mail Ende April auf nun knapp 15 Prozent leicht verringert.

Längerfristig könnte die Krise dem Logistikdienstleister allerdings auch Vorteile bringen: Kaufen viele Menschen doch angesichts der Infektionsgefahr und anhaltender Einschränkungen im öffentlichen Leben mittlerweile vermehrt online. Eine Entwicklung, auf die offenbar nun auch Kretinsky setzt.