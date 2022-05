Media Saturn Elektronikhändler Ceconomy wieder auf Wachstumskurs

Der Mutterkonzern der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn, Ceconomy, hat nach zwei schweren Coronajahren wieder ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Der Konzern profitierte im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22 von der Erholung seiner rund 1000 Filialgeschäfte. In den Monaten Januar bis März stieg der Umsatz von 4,3 Milliarden auf fünf Milliarden Euro, wie der Handelskonzern mit Sitz in Düsseldorf am Freitag mitteilte. Währungs- und portfoliobereinigt bedeutet dies eine Steigerung von 18,8 Prozent.