Prognose bei Umsatz und Gewinn kassiert

Ceconomy war in der bisherigen Prognose davon ausgegangen, dass sich das Konsumklima im Jahresverlauf verbessert und die Inflationsraten sich normalisieren. Tatsächlich habe sich die Stimmung der Verbraucher "in den vergangenen Wochen in hohem Tempo weiter eingetrübt". Die neue Prognose gelte nun unter der Annahme, dass die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sich nicht wesentlich verschärfen und dass es aufgrund möglicher Energieversorgungsengpässe sowie der Corona-Pandemie nicht zu neuen umfassenden Einschränkungen im Einzelhandel kommen wird.