McDonald's-Käufer Alexander Govor Ein russischer Bergmann macht jetzt in Buletten

Mit der Privatisierungswelle ging Kuznetskugol zunächst in dem Kohleunternehmen Yuzhkuzbassugol auf, einem der größten Kohleproduzenten Russlands. Yuzhkuzbassugol wurde später zur Hälfte von dem russischen Stahlhersteller Evraz übernommen, an dem der russische Milliardär Roman Abramowitsch (55) beteiligt ist. Die andere Hälfte kontrollierte das Management von Kuznetskugol - und damit Alexander Govor. Die rasant steigenden Kohlepreise ab dem Jahr 2000 spülten viele Millionen in die Taschen von Govor.

Mit Kohle Millionen gemacht

Sicherheit im Bergbau schien für Eigentümer Govor und das von ihm eingesetzte Management nicht die oberste Priorität zu haben. Zwei schwere Bergwerksunglücke im März und Mai des Jahres 2007 mit mehr als 140 Toten zwangen den Aufsteiger auf Drängen der Regionalregierung dazu, seinen Anteil an Evraz zu verkaufen. Der einstige Bergarbeiter soll daraus einen mittleren dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag erlöst haben. Teile des Vermögens investierte er in den Kauf einer Ölraffinerie in der Region Kemerowo und in den Kauf eines Kohleunternehmens.