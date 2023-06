Nachdem Marcus Diekmann (44) seine Suche nach einem neuen Chefjob öffentlich gemacht hat, zitierte ihn sein Vater zu sich. Diekmann ist die ersten drei Jahre seines Lebens im Kinderheim aufgewachsen, bevor er zu seinen Adoptiveltern nach Coesfeld kam. Sie haben ein enges und vertrauensvolles Verhältnis, er legt viel Wert auf ihren Rat, noch heute lebt er in dem Ort. "Was soll das?", habe sein geliebter Vater (70) ihn gefragt. "So haben wir dich nicht erzogen, über Geld sprechen wir nicht. Was sollen jetzt die Nachbarn denken? Und was, wenn du jetzt keinen neuen Beruf findest?"