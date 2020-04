Der Modekonzern Marc O'Polo muss den Generationswechsel vorziehen. Inhabersohn Maximilian Böck soll Firmenchef Dieter Holzer einige Jahre früher als geplant ablösen. Der 31-jährige, älteste Spross von Mehrheitsgesellschafter Werner Böck (76) steigt im Juni zunächst als Chief Retail Officer in den Vorstand auf und wird Co-CEO; ein Jahr später wird er von Holzer die operative Führung übernehmen. "Maximilian ist seit drei Jahren im operativen Geschäft und seit acht Jahren im Aufsichtsrat", sagte Vater Werner Böck im Gespräch mit manager magazin. "Er kennt das Unternehmen und macht einen sehr guten Job."

Die Personalie verleiht dem Mode-Mittelständler auch für die kommenden Jahre einen Sonderstatus in der Branche. Zuletzt hatte dafür Holzer gesorgt: Der 55-jährige war 2017 von Tom Tailor zu Marc O'Polo gekommen und hat das 1967 in Stockholm gegründete Unternehmen mit Sitz in Stephanskirchen bei München wieder auf Wachstumskurs gebracht. Im Geschäftsjahr 2018/19 (bis 31. Mai) kletterten die Erlöse um 7,3 Prozent auf 472 Millionen Euro.

Holzers Rückzug begründete Böck mit rein privaten Argumenten. "Herr Holzer hat mir Ende vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er sich eine andere Work-Life-

Zur Großbildansicht Marc O'Polo Der neue Marc O`Polo: Maximilian Böck.

Balance vorstellt", sagt Werner Böck. "Das ist schade, denn wir hätten ihn gerne noch vier, fünf Jahre an Bord gehabt, aber wir müssen diese Entscheidung akzeptieren und freuen uns, dass er uns nach seinem Ausscheiden zumindest als Aufsichtsratsmitglied weiter zur Verfügung steht." Maximilian Böck hätte auch ohne Holzers Ausscheiden im laufenden Jahr in den Vorstand aufrücken sollen, muss nun aber früher als geplant die Gesamtverantwortung übernehmen. In die Modebranche war er gleich nach seinem Studium und dem Abschluss als Master in Business Administration als Trainee im Einkauf von Peek & Cloppenburg eingestiegen, ehe er 2017 ins väterliche Unternehmen wechselte und dort zunächst den Einkauf und später das stationäre Einzelhandelsgeschäft verantwortete."Maximilian kann die langfristige und aktuell erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens im Sinne der Familie sicherstellen", sagte sein Vater, der weiter als Aufsichtsratschef fungieren wird. "Wir werden die Corona Krise hinter uns lassen und blicken mutig und zuversichtlich in die Zukunft."

Die Pandemie trifft auch Marc O'Polo hart. Eine Prognose hinsichtlich der Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr gibt der in 39 Ländern aktive Konzern nicht ab. Allerdings erwarten die Inhaber - wenig überraschend - eine weitere Verschiebung zu Gunsten des Online-Handels. "Wir verzeichnen aktuell einen starken Anstieg des Online-Umsatzes", sagte Maximilian Böck. Der Umsatzanteil liege inzwischen bei 30 Prozent des Retail-Umsatzes und soll weiter zulegen. "Wir wollen vor allem die stärkere Verzahnung von Online- und stationärem Geschäft weiter vorantreiben", so der Junior.

Noch-CEO Holzer will sich künftig verstärkt um private Engagements kümmern, eine Rückkehr auf einen Chefposten in einem anderen Unternehmen schließt er aus. "Ich suche keine Executive-Rolle", sagte er.