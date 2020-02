Die Fürther Madeleine Schickedanz Vermögensverwaltung hat alle von ihr gehaltenen Stückaktien an dem ehemaligen Handels- und Touristikkonzern Arcandor (ehemals Karstadt, Quelle, Thomas Cook) verkauft. Das meldete die Madeleine Schickedanz Vermögensverwaltung am Freitag in einer Pflichtmitteilung. Bislang hielt die Vermögensverwaltung noch 54.514.920 Aktien - das entsprach 21,53 Prozent der Anteile an Arcandor.

In der Meldung heißt es weiter, dass der deutsche Investor Clemens Vedder das Aktienpaket kaufe. Vedder war bereits als Mediator im Rechtsstreit zwischen Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz und der Bank Sal. Oppenheim aktiv. Jedoch kommt Vedder offenbar nur eine Mittlerposition zu, denn in der gleichen Meldung heißt es weiter, er gebe das Aktienpaket an die Kölner Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co weiter.

Scherzer habe durch eine 100-prozentige Tochtergesellschaft eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten der Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens über das Vermögen von Arcandor in Auftrag gegeben. Ziel sei gegebenenfalls die finanzielle Sanierung von Arcandor und die Revitalisierung der Gesellschaft als werbendes Unternehmen. Dazu habe Scherzer Kontakt mit dem Insolvenzverwalter Hans-Gerd Jauch, dem Bruder von TV-Moderator Günter Jauch, aufgenommen.

Ex-Milliardärin Schickedanz lieferte sich Rechtsstreit mit Josef Esch

Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz : Langer Rechtsstreit

Arcandor beantragte im Sommer 2009 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Seitdem wird und wurde um Geld gestritten. Im Zuge der Aufarbeitung, wie es zu der spektakulären Pleite von Arcandor kommen konnte, wurde der frühere Konzernchef Thomas Middelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt, während sich die ehemalige Arcandor-Großaktionärin und Milliardärin Madeleine Schickedanz einen Rechtsstreit mit ihrem Vermögensverwalter Josef Esch und dem Bankhaus Sal. Oppenheim lieferte, von denen sie sich schlecht beraten fühlte und denen sie vorwarf, für den Verlust eines Großteils ihres Vermögens verantwortlich zu sein.

Letztendlich endete dieser Streit vor rund drei Jahren in einem außergerichtlichen Vergleich.

