Die kaum nachlassende Nachfrage nach Luxusgütern hat in der Vergangenheit nicht nur die Gewinne von LVMH in die Höhe getrieben, sondern auch die Aktie: In den zurückliegenden 12 Monaten kletterte das Papier um rund 37 Prozent, in den vergangenen fünf Jahren um etwa 184 Prozent.