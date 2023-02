Die gesamte Luxusbranche erlebt derzeit goldene Zeiten. Der Trend zeigt sich auch an den Umsatzzahlen der Luxusmarken, etwa dem französische Luxusimperium LVMH von Milliardär Bernard Arnault (73), der 2022 zum reichsten Mensch der Welt aufstieg. Zu dem Konglomerat gehören 75 Luxus- und Lifestylemarken wie Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Moët & Chandon und Rimowa. In den ersten neun Monate 2022 wuchs der Umsatz des Konzerns um 28 Prozent auf 56,6 Milliarden Euro. Warum es der Branche trotz weltweiter Krise so gut geht, liegt zum einen an dem erheblichen Nachholbedarf nach den Lockdowns und der geringen Krisenanfälligkeit der Branche, erklärt Luxusmarkenexperte Fernando Fastoso.