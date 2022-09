Angesagte Yogamarke Lululemon zieht immer mehr Kunden an

Lululemon wurde 1998 in Kanada gegründet und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/22 mit seinen knapp 30.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 6,3 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen setzt derzeit dazu an, Puma als ewige Nummer drei der westlichen Sportartikelbranche abzulösen. An der Börse ist Lululemon zeitweise schon mehr wert als Adidas – obwohl die Herzogenauracher fast viermal so viel Umsatz erlösen wie die Kanadier.