Wenn Kunden ihren Lieferanten nicht bezahlen, kann es eng werden. Deshalb schützt eine Warenkreditversicherung die Lieferanten. Doch die Versicherer selbst geben jetzt in der Krise einen Teil dieser Risiken an den Bund ab, der mit milliardenschweren Garantien in die Bresche springt. Dafür reichen die Kreditversicherer einen Teil der Prämien an den Bund weiter.