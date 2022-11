Kooperation mit Getir Lieferando liefert jetzt auch Lebensmittel

Getir an Gorillas interessiert

Der Markt für Lieferdienste steht derzeit erheblich unter Druck und konsolidiert sich. Die Anbieter sind nach wie vor hoch defizitär, doch die Investoren achten zunehmend auf Profitabilität als auf bloßes Umsatzwachstum. Viele Unternehmen haben deshalb Mitarbeiter entlassen und weniger lukrative Warenlager geschlossen.

Das 2015 in Istanbul gegründete Quick-Commerce-Unternehmen Getir wird in diesem Jahr wohl 1,1 Milliarden US-Dollar verbrennen. Nichtsdestotrotz will Getir nach Informationen des manager magazins den Berliner Konkurrenten Gorillas übernehmen. In Deutschland ist der türkische Dienst bislang in deutlich weniger Städten vertreten als die Delivery-Hero-Beteiligung Gorillas, Getir würde somit an Bedeutung gewinnen. In Großbritannien gilt Getir als Marktführer.