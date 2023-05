8 Milliarden für den Umbau

Die Gruppe, die ihren Inhaber zum reichsten Deutschen gemacht hat, befindet gerade mitten in einer Transformation. CEO Chrzanowski investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 8 Milliarden Euro in das stationäre Geschäft – vor allem aber in strategische Projekte und digitale Geschäftsfelder. Er will den Händler in ein Konglomerat verwandeln , das Hackerangriffe abwehrt, Daten speichert, an künstlicher Intelligenz forscht, Containerschiffe um die Welt schickt, Müll entsorgt und nebenbei tonnenweise Lebensmittel produziert und verkauft. Das Cyberabwehr- und Cloudgeschäft soll im Spätsommer sogar zur fünften Konzernsparte neben Lidl, Kaufland, der Entsorgungssparte Prezero und der eigenen Lebensmittelproduktion avancieren.